Manuel Luís Goucha tem o hábito de anunciar logo pela manhã qual é o grande convidado que receberá no formato vespertino da TVI ao qual dá nome. Hoje, dia 27 de maio, o apresentador já revelou que irá falar com Martim Sousa Tavares.

"A conversa que nunca tive com Martim Sousa Tavares. Hoje, no 'Goucha'", escreveu o apresentador na legenda de uma fotografia do seu próximo convidado.

Martim Sousa Tavares, recorde-se, é filho de Miguel Sousa Tavares. É músico, maestro e foi jurado da última edição dos 'Ídolos', na SIC.

