"Hoje foi dia de dar o meu testemunho no congresso nacional de OncoSexologia com todos os IPO de Portugal". Foi com estas palavras que Gonçalo Diniz começou a recente publicação que fez na sua página de Instagram.

O ator fez questão de falar do evento na rede social, esta sexta-feira, 6 de maio, onde partilhou também três fotografias captadas durante o encontro.

"Belas partilhas, muita emoção e com o compromisso de passar a palavra do rastreio a todas as pessoas. Sejamos inteligentes e cuidadosos connosco. Vale a pena. Viva a vida. Bom fim de semana", completou.

