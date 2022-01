"'Lá vem o chato outra vez com esta conversa de cancro. É verdade, cá estou eu outra vez a dar a cara para recomendar a todas as pessoas a fazerem rastreio". Foi com estas palavras que Gonçalo Diniz se dirigiu aos seguidores da sua página de Instagram, este sábado, 8 de janeiro.

O ator foi fazer o rastreio ao Hospital Santa Maria, em Lisboa, e fez questão de deixar uma mensagens aos fãs.

"Não custa nada para o bem que pode fazer. Todos sabemos que atempadamente as coisas são mais fáceis de resolver. Sejam bons convosco", rematou.

Leia Também: Filha de Gonçalo Diniz faz cirurgia. "Corajosa. Primeira operação"