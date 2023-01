Jennifer Coolidge roubou todas as atenções no momento em que subiu ao palco para receber o prémio de Melhor Atriz Secundária em minissérie ou filme para televisão, pela série 'The White Lotus' (HBO).

Durante o discurso, a atriz dedicou algumas palavras a Mike White, criador de 'The White Lotus', agradecendo-lhe por lhe ter dado "esperança" e um "novo começo".

"Mudaste a minha vida de um milhão de maneiras diferentes", acrescentou, referindo-se à personagem na série onde dá vida a Tanya McQuoid. "Os meus vizinhos até falam agora comigo", brincou.

Ainda sobre Mike White, destacou: "Ele está preocupado com o mundo, com as pessoas, com os amigos que não estão bem. Ele está preocupado com os animais! É uma das melhores pessoas que já conheci".

Veja o discurso na íntegra:

