Há 20 anos, Gisele Serrano tornar-se-ia num dos nomes mais conhecidos do país por causa da sua polémica participação no programa 'Masterplan', na SIC. Esta terça-feira, 28 de fevereiro, à conversa com Júlia Pinheiro, a concorrente recordou esta experiência, confessando que se arrependeu de algumas decisões que tomou na altura, nomeadamente, ter ido para a TVI.

"Hoje, com as redes sociais, eu tinha ganho uma fortuna. Eu era das pessoas mais vistas. No meu tempo eram os vídeos mais vistos", sublinha com uma grande certeza.

Tendo em conta o que era dito sobre si na imprensa, Gisele nota que ficava muito revoltada, tanto com as revistas, como com a SIC.

"Devia ter tido ajuda. O que a SIC queria, que foi o que o Toy depois foi fazer, era a 'Casa da Gi'. Só que eu não aguentava mais (...) não aguentava mais aquela produção toda", revela, dando conta que a proposta que recebeu da TVI envolvia "muito dinheiro".

"Se eu soubesse o que sei hoje não tinha aceite porque tenho a certeza que se não tivesse dado aquele passo de sair da SIC para a TVI hoje estava a fazer uma novela, estava na SIC", completa.

