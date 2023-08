Mãe de três filhos, Giovanna Ewbank costuma partilhar momentos em família e com cada uma das crianças.

Esta sexta-feira, dia 11 de agosto, não foi exceção, e a apresentadora brasileira usou a sua conta no Instagram para partilhar três fotografias do segundo filho, Bless, fruto da sua união com Bruno Gagliasso.

Nas imagens o menino, apesar de ter apenas oito anos, mostra que sabe posar, algo que a mãe destaca na legenda da publicação.

"E eu não consigo me acostumar com a beleza e realeza do meu filho! Olha esse carão que ele faz! É muita potência e confiança!", escreveu Giovanna, sobre as fotografias nas quais o jovem Bless aparece vestido com uma camisola vermelha sobre uma amarela, e um gorro também em vermelho.

De recordar que o casal tem ainda mais dois filhos, Titi, de 10 anos, e Zyan, de três.