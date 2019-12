Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso festejaram, na tarde desta segunda-feira, dia 16 de dezembro, o aniversário do filho mais novo, o pequeno Bless, que completou cinco anos.

Uma data que o casal fez questão de assinalar nas redes sociais.

"Hoje é o teu dia, meu bebé. Em tão pouco tempo de vida tu já és tão grande, tão forte, tão corajoso! Cada dia ao seu lado é uma aprendizagem. Tu mostras-me todos os dias que é possível sim nos transformar. Com esse teu jeito doce, decidido e tão cheio de amor, tu mudaste não só as nossas vidas como vens mudando a vida de todos ao teu redor! Com esse teu sorriso e carisma trazendo felicidade e vida por onde passa! Amo-te meu bebé Bless! PARABÉNS!!! Que hoje e sempre tu possas dar muitas cambalhotas, gargalhadas, estrelas e abraços bem apertados como só tu sabes dar!!! Obrigada por tanto! És uma bênção nas nossas vidas, meu filho", escreveu a mãe 'babada'.

Por sua vez, o pai disse: "Feliz aniversário meu filho. AMO-te. Beijos do papá".

Nas stories do Instagram, o casal partilhou ainda algumas imagens onde mostram alguns momentos da festa de aniversário, assim como a decoração da mesma.

Veja tudo na galeria.

