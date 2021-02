Giovanna Ewbank celebra um dia muito especial esta segunda-feira, 8 de fevereiro. Isto porque o filho mais novo, o pequeno Zyan, completa sete meses.

No Instagram, Giovanna destacou este dia com novas fotografias do menino.

"Sete meses do meu pingo delícia!!! Tempo, vai mais devagar aí... porque quero curtir muito cada segundo deste biquinho, sorrisos, olhinhos atentos e mãozinhas a descobrir o mundo! As nossas vidas são completas e felizes contigo BABY Z! A mamã ama-te", escreveu na rede social.

Recorde-se que o menino é fruto do casamento com Bruno Gagliasso. Ambos são ainda pais de dois filhos adotivos, Títi, de sete anos, e Bless, de seis.

