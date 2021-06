Gigi Hadid aproveitou o dia de sol para dar mergulhos na piscina e desfrutar de todos os momentos com a filha, Khai Hadid Malik, que nasceu em setembro do ano passado.

No Instagram, a modelo publicou novas fotografias onde aparece na companhia da menina, com o look a combinar.

Carinhosas imagens que rapidamente despertaram a atenção dos fãs. Veja as fotografias na galeria.

Recorde-se que a bebé é fruto da relação de Gigi Hadid com Zayn Malik.

