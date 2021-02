A vida de Tiago, um jovem com uma doença degenerativa rara, que esteve esta manhã no programa 'Dois às 10', ganhou um novo rumo com a surpresa que recebeu de Cláudio Ramos, anfitrião do programa.

Tiago assumiu-se defensor da eutanásia, uma vez que a sua condição de saúde um dia o tornará refém de uma cama. Uma realidade que inspirou o romance que escreveu, mas que nunca chegou a publicar.

O investimento pedido pelas editoras foi o grande obstáculo para que não tivesse, ainda, realizado este sonho. Mas a generosidade de Cláudio Ramos deu-lhe esperança.

O apresentador ofereceu-se para patrocinar a publicação do livro se, em troca, Tiago não perdesse o entusiasmo pela vida.

"Quero editar o seu livro, eu patrocino o seu livro. Pode ser? Fala com a editora, a minha produção fala consigo e patrocino o seu livro [...] Tem que me prometer que daqui a dez anos está aí sentado. Fechamos este acordo? É uma coisa de homem para homem, a Maria é testemunha. Posso não estar aqui, mas você tem de estar. E o lançamento é feito aqui", afirmou Cláudio.

O gesto deixou o convidado visivelmente comovido.

Leia Também: Sofia Ribeiro vai ser a apresentadora do concurso 'Cabelo Pantene'