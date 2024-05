Georgina Rodríguez voltou a mostrar aos seguidores da sua página de Instagram novas imagens de mais um fim de semana com os filhos.

A companheira de Cristiano Ronaldo faz questão de partilhar na rede social alguns dos momentos que passa com as crianças, e desta vez foram Alana Martina e Eva as 'protagonistas'.

Georgina esteve com as meninas num pavilhão cheio de equipamentos de ginástica e não resistiu em registar esse momento.

Além da fotografia de Alana, também publicou um vídeo de Eva a saltar num trampolim e a dar uma cambalhota. Veja o vídeo na galeria.

Alana Martina© Instagram_georginagio

