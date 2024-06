Georgina Rodríguez partilhou novas imagens das férias de sonho que está a desfrutar na companhia de Cristiano Ronaldo e dos filhos.

Na publicação, feita na sua página de Instagram, a modelo retrata diversos momentos do dia, entre eles, as atividades que o craque português faz com os mais pequenos.

Numa das fotografias, que poderá ver na galeria, CR7 aparece a pintar desenhos com as crianças.

Gio, como carinhosamente é tratada, intitulou a galeria como "o meu mundo".

