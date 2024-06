Georgina Rodríguez já está preparada para o jogo de Portugal. A seleção nacional enfrenta hoje, pelas 20h00, a Geórgia, numa partida que acontecerá em Gelsenkirchen.

Na sua página de Instagram, a namorada de Cristiano Ronaldo partilhou imagens nas quais surge com a camisola da seleção nacional e onde posa com Mateo, um dos filhos do jogador.

Note-se que a modelo estará na Alemanha, para onde viajou para assistir ao último jogo de Portugal-Turquia, que colocou a seleção nos oitavos de final do Euro'2024.



© Instagram - Georgina Rodríguez



