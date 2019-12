De férias com a família no Dubai, Georgina Rodríguez fez subir a temperatura e soltar suspiros com a última publicação no Instagram.

A namorada de Cristiano Ronaldo revelou-se na faceta mais atrevida ao exibir o rabiosque na piscina. Imagens que não ficaram indiferentes aos fãs e, claro, conquistaram generosos elogios à sua silhueta.

Confira o momento na galeria.

Leia Também: Georgina Rodríguez declara-se a Ronaldo durante férias de Natal