Desde que a relação com Cristiano Ronaldo se tornou pública que os filhos têm sido muitas vezes o grande destaque da página de Instagram de Georgina Rodríguez. Ainda esta quinta-feira, a companheira de Cristiano Ronaldo mostrou aos seguidores mais um carinhoso momento vivido com as crianças.

Com o calor, Georgina aproveitou para se divertir com os meninos na piscina, como pode ver nas imagens da galeria.

"Irmãos que se amam e mamá que não pode amá-los mais. A nossa maior energia para o papá", escreveu na legenda de uma fotografia que publicou na rede social, enviando desta forma uma mensagem de apoio a CR7.

De referir que a Juventus esta neste momento a jogar contra a Udinese. Um jogo importante que pode sagra a Juventus campeã.

