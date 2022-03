Georgina Rodríguez manifestou-se nas stories da sua página de Instagram em relação à guerra na Ucrânia.

A companheira de Cristiano Ronaldo destacou na rede social algumas fotografias que chegam de Kyiv, partilhadas na página oficial de Instagram do La Vanguardia.

Juntos da primeira publicação onde partilha as imagens com os seguidores, acrescentou um emoji com uma cara triste, mostrando-se destroçada com a guerra.

© Instagram

Leia Também: Fã tatuou na perna o rosto de Georgina Rodríguez... e ela já reagiu