Momentos antes da chegada do dia de festa, Georgina Rodríguez despediu-se do último dia dos gémeos com dois anos.

Os meninos completam três aninhos esta sexta-feira, 5 de junho, e na noite de quinta-feira a companheira de Cristiano Ronaldo surpreendeu os fãs com duas imagens ternurentas em que aparece na companhia dos pequenos.

"Despedimo-nos dos teus dois aninhos, minha vida", escreveu numa foto onde surge deitada na cama ao lado de Eva. "Os mimos mais ricos", disse numa outra imagem, desta vez na companhia de Mateo.

