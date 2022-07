Georgina Rodríguez viajou para Lisboa para juntar-se, ao que tudo indica, a Cristiano Ronaldo. A namorada de CR7 aterrou na tarde de quarta-feira, 6 de julho, no aeroporto de Lisboa, viajando a bordo do avião privado do jogador, apurou o Fama ao Minuto.

A modelo foi vista no aeroporto de Lisboa sozinha, tendo viajado aparentemente sem a companhia dos filhos.

Cristiano Ronaldo, recorde-se, tem sido visto em Lisboa nos últimos dias. O jogador tem falhado os treinos do Manchester United, alegadamente, por "razões familiares". A sua ausência tem feito crescer o rumor de que poderá estar de saída de Old Trafford.