Para Jennifer Lopez, a semana começou com a comemoração de uma data importante. Os filhos gémeos, Emme e Max, celebraram 13 anos e a artista quis proporcionar-lhes um dia especial, apesar das medidas de combate à Covid-19.

Como mostrou nas redes sociais, mimou-os ao levar-lhes o pequeno almoço à cama e ofereceu-lhes ainda postais com uma mensagem especial.

Recorde-se que os gémeos são fruto da relação passada de Jennifer Lopez com Marc Anthony. Atualmente, a artista está comprometida com Alex Rodriguez, com quem vai subir ao altar.

