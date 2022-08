O fim de semana foi de festa para Mariana e Margarida Martinho. As gémeas que integraram o elenco da série 'Morangos com Açúcar' completaram mais um ano de vida este domingo, 28 de agosto.

Ambas recorreram ao Instagram para assinalar a data publicamente, onde trocaram carinhosas mensagens.

"São 33 anos de companheirismo, amizade, desafios e conquistas. 33 anos rodeadas de muito amor. Que sorte que temos de nos ter uma à outra! Que privilégio poder celebrar a vida com os melhores amigos e família do mundo. Agradeço todos os dias por isso. Que continuemos sempre com esta vontade de viver! Parabéns, Mariana Martinho", escreveu Margarida na legenda de várias imagens e onde mostra os festejos da data.

Por sua vez, Mariana foi mais curta nas palavras. "33 a sorrir. Parabéns", disse.

