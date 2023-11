"GANHEI!!!!!!!!!!!": foi com este 'grito' - que se tornou a imagem de marca de Gabriela Barros enquanto concorrente do 'Taskmaster' - que a própria começou por comentar a sua vitória na terceira temporada do programa da RTP1.

"Eu sei, eu sei… ninguém estava à espera não é?!? Nem eu própria estava!", confessa, notando que "fechou com chave de ouro" ao levar para casa a "cabeça de Vasco banhada a dourado!".

Gabriela agradeceu ainda aos parceiros de jogo: "Que maravilha que foi fazer isto convosco. Diverti-me tanto mas tanto!".

"Nunca pensei que tanta trapalhice e parvoíce junta desse nisto. Num dos melhores programas de entretenimento do país! Com os melhores fãs do programa, que o seguem desde o primeiro episódio e nos têm dado tanto carinho desde o início desta temporada. Muito obrigada e que bom que vos arrancámos algumas gargalhadas com tanta estupidez!", acrescenta.

A vencedora deu ainda os parabéns a Vasco Palmeirim e a Nuno Markl "por conduzirem este programa com tanto amor, perspicácia, bom gosto e carradas de humor", bem como aos que os "aturaram por detrás das câmaras".

"E por agora é isto, vou festejar aqui em casa com com o meu busto de Vasco dourado, até que comece a nova temporada… ou até que decidam fazer um programa só com os vencedores de cada temporada", completa.