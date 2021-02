A partir do dia 6 de março, as galas do 'Big Brother - Duplo Impacto' deixam de ser emitidas ao domingo e passam para as noites de sábado.

Depois da notícia ter circulado na imprensa nacional, a TVI confirmou a informação numa nota enviada às redações na manhã desta terça-feira, dia 23.

Deste modo, a última gala de domingo acontece no próximo dia 28. Posteriormente, o horário altera-se uma vez que, no dia 7 de março, Cristina Ferreira vai estrear o concurso 'All Together Now', que vai ocupar os serões de domingo.

O segmento 'Extra do Big Brother' que era emitido ao sábado, será transmitido ao domingo, depois do 'talent show'.

