Dias depois de ter revelado que tinha sido operado à cervical, Diogo Clemente voltou a falar aos seguidores da sua página de Instagram.

A recuperar da operação, o artista desfrutou de bons momentos na companhia do filho mais novo, o pequeno Guilherme, e recebeu uma grande onda de carinho, como relatou na rede social.

"Saí a almoçar fora. Sentei-me numa janela e fui recebendo amor aos bocadinhos. Até me cantaram, e bem. Mas senti de facto que estas palmas são para todas as pessoas que me dão boa energia e acima de tudo os meus amigos e família que acompanham estes dias.Com o coração quente tudo se ergue. Melhor todos os dias", escreveu.

Recorde-se que o artista e a antiga companheira, Carolina Deslandes, são ainda pais dos pequenos Benjamim e Santiago.

Leia Também: Diogo Clemente mostra-se em recuperação após cirurgia