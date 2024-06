Frederico Varandas, de 44 anos, foi o convidado do 'Alta Definição', da SIC, onde recordou a passagem pelo Afeganistão enquanto médico e militar, destacou a importância que a mulher, Katarina Larsson, tem na sua vida, falou dos pais, do irmão, dos avós - em especial do avô paterno.

O presidente do Sporting é pai de duas crianças, Santiago, de quatro anos, e Petra, de um, fruto da união com Katarina Larsson (ex-triatelta do Sporting).

Ao falar da mulher, destacou que esta "mantém o equilíbrio como se nada fosse". "Ser presidente do Sporting ou trabalhar na padaria é igual. E isto para mim é espetacular e ajuda muito", acrescentou, afirmando que Katarina é "uma super mulher de alta competição no trabalho, no desporto e em casa".

"Faz com que a vida seja normal, e não é fácil para a mulher de um presidente do Sporting a vida ser normal", disse ainda, relatando que ambos dão banho aos filhos, tratam do pequeno-almoço, vestem as crianças... "fazem tudo".

A dada altura, foi questionado pelo apresentador Daniel Oliveira sobre o facto de ter ido ao cemitério no dia das eleições, das primeiras. "Fui dizer ao meu avô que ia ser presidente do Sporting. Ele morreu eu ainda era médico, não era presidente do Sporting - nem nunca sonhou na vida, sequer, um neto dele ser presidente do Sporting. Disse-lhe que ia tomar conta do Sporting, também por ele", partilhou.

De recordar que Frederico Varandas é presidente do Sporting desde setembro de 2018.

