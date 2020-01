Frederico Amaral surpreendeu de novo os que o seguem no Instagram com novas imagens do filho mais novo. Desta vez trata-se de um vídeo onde as gargalhadas contagiantes do pequeno António não passam despercebidas.

"Este vídeo do meu filho António é contagiante e ao mesmo tempo terapêutico... acho que vou vê-lo todos os dias", escreveu o pai 'babado' na legenda do vídeo, que pode ver na galeria.

Uma publicação que captou rapidamente a atenção de vários seguidores, entre eles algumas figuras públicas. "Meu deus, não aguento", comentou o ator Rúben Madureira.

Recorde-se que Frederico e a companheira, Marta Andrino, são ainda pais do pequeno Manuel.

