"Oito anos de nós", é desta forma que Frederico Amaral dá início a uma mensagem apaixonada que hoje declarou a Marta Andrino.

"Seguimos assim…abraçados, contigo encaixadinha debaixo do meu queixo mas cada vez mais próxima do meu coração", declara o ator, que desta forma tornou especial a data que assinala a união do casal.

"Seguimos assim…juntos, para o que der e vier! E 'I LOVE IT' so much", brinca, por fim, em referência à novela onde ambos se conheceram: a trama juvenil 'I Love It'.

