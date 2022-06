Franjas, glitter e botas à cowboy. Angie Costa arrasa com look festivaleiro

Angie Costa foi uma das caras conhecidas que não quis faltar aquele que é um dos eventos de música mais antecipados do ano: o Rock in Rio Lisboa. Uma vez que música e estilos andam de mãos dadas, a digital influencer marcou presença junto da Roda Gigante Pisca Pisca.pt - que este ano tem como embaixadora Cristina Ferreira - onde partilhou com o SAPO Lifestyle detalhes sobre o seu look.

"Esta foi das primeiras roupas que me apareceram no closet", refere sobre o outfit escolhido para o segundo dia do Rock in Rio Lisboa. "Este estava separado mas não fui comprar nada de propósito." Um top corset, uns calções de ganga e um blusão de cabedal foram as suas peças de eleição, onde o preto foi a cor dominante. Os óculos de sol com lentes coloridas deram o toque final.

Na hora de montar o seu look, a digital influencer não tem medo de misturar tendências. "Acho que Rock in Rio pede franjinhas, glitter sempre e umas botas à cowboy não podiam estar de fora", revela sobre as suas escolhas de moda, frisando que é uma grande fã deste tipo de calçado. "Gosto e acho que [o festival] pede imenso."

créditos: Daniela Costa

A rede social Pinterest é um verdadeiro lifesaver e aquela a que mais recorre nos dias de pouca inspiração. "Só e apenas Pinterest. Tanto para maquilhagem como para outfit." A youtuber também se rendeu aquela que é uma das grandes tendências de maquilhagem deste ano: o glitter e as body jewels, que incorporou no seu look de olhos.

Dona de uma energia fora de série, a digital influencer não escondeu a sua felicidade e entusiasmo por estar de volta ao recinto do Rock in Rio, onde auardava com bastante ansiedade o concerto de Ivete Sangalo e o de Anitta, que vai ter lugar no próximo fim de semana. "Temos de aproveitar. Já não via isto há muito anos e ver a felicidade das pessoas aqui é contagiante", disse sobre a importância de poder voltar a partilhar estes momentos com os seus amigos.