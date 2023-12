Agora sim, a presente edição do 'Big Brother' já tem um casal oficial. Francisco Vale foi expulso do programa no passado domingo mas ontem, dia 21 de dezembro, regressou à casa para pedir Jéssica Galhofas em namoro.

Jéssica encontrava-se no quarto com os colegas quando foi chamada pelo Big para se dirigir ao jardim.

Por lá, foi desafiada a procurar pela sua surpresa, cruzando-se então com Francisco Vale. O jovem de Esposende entregou um ramo de flores a Jéssica e de seguida ajoelhou-se para pedi-la em namoro.

Veja aqui o momento.

