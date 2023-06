Francisco Macau vive a melhor fase da sua vida. O ex-concorrente do 'Big Brother' foi pai pela primeira vez na passada terça-feira, 27 de junho, após o nascimento de Maria Luísa, fruto do seu relacionamento com Sara Calado.

Esta quinta-feira, 29 de junho, Francisco esteve à conversa com Maria Botelho Moniz, Idevor Mendonça e os comentadores da rubrica 'Conversas de Café', onde falou sobre esta nova fase da sua vida.

"A Maria Luísa dá-nos umas noites de ir ao inferno. Não sabia que isto era assim", disse em tom de brincadeira. "Ela está num nível acima. Ela não dorme, ela berra a noite inteira", nota ainda.

Francisco falou ainda sobre o "medo" que sente desde que foi pai. "Mesmo no dia do parto tive medo de tudo, de perdê-las [à companheira e à filha]. No dia seguinte estive o dia todo quase de cama, porque tinha a sensação de estar doente", revela, destacando o stress por que passou.

"É um medo que tu não consegues controlar", completou.

