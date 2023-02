Francisco Macau e a namorada, Sara Calado, viveram um enorme susto durante a passadeira vermelha da gala que assinalou os 30 anos da TVI, realizada na noite de domingo (19 de fevereiro).

Sara sentiu-se mal durante o evento e levou a que o casal tivesse de tornar público que estão à espera do primeiro filho em comum.

"Não foi desta forma que imaginei, mas é válida. Venho por este meio partilhar convosco que a Sara e eu vamos ser mamã e papá", confirmou o ator e personal trainer através da sua conta oficial de Instagram.

"Hoje, na gala dos 30 anos da TVI, a Sara sentiu-se mal, acabou por desmaiar e esteve inconsciente durante alguns minutos. Muita gente, muito calor, e a Sara fez os possíveis para me acompanhar porque ela sabia que para mim era importante ir. Foi um susto enorme, porque olhei para os olhos da Sara e vi um vazio inexplicável", contou, recordando o que se passou.

A namorada de Francisco Macau foi assistida no Hospital da Luz e o casal sossegou o coração ao perceber que "está tudo bem" com o bebé, uma menina que irá chamar-se Maria Luísa.

O rosto da TVI quis ainda prestar o seu agradecimento aos que o ajudaram no momento em que Sara desmaiou, incluindo José Carlos Pereira.

"Venho também manifestar o meu agradecimento público ao meu amigo José Carlos Pereira, que correu para me ajudar a mim e socorrer a Sara, ao Ben que largou tudo para estar connosco, ao Gonçalo Quinaz e à Pamela que estiveram sempre do nosso lado e a todos os que demonstraram preocupação e ajudaram da forma que lhes foi possível. Sozinho tinha sido muito mais difícil, por isso, obrigado do fundo do meu coração", escreveu.

"Agora é hora de ir para casa, descansar, e esperar que nos 31 anos da TVI a nossa Maria Luísa já veja os pais na televisão. Obrigado Zeca, obrigado Ben, obrigado Quinaz, obrigado Pamela, vocês foram incríveis", completou.

