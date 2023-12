Ricardo e Francisca Pereira decidiram adicionar mais um membro à família e surpreenderam os filhos.

Escondida atrás de uma árvore, Francisca aguardava a chegada dos três filhos - Vicente, de 12 anos, Francisca, de 10, e Julieta de seis anos - segurando no cachorrinho ao colo.

As crianças ficaram muito contentes ao ver o novo membro da família, e Francisca, a segunda filha do casal, não conseguiu mesmo conter as lágrimas de emoção.

"Bem-vindo, Bosco! Feliz Natal", escreveu Francisca Pereira na legenda do vídeo.