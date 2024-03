O jornal Daily Mail, tradicionalmente fiel à coroa britânica, foi explícito na manchete desta terça-feira (12) na primeira página: "Como a fotografia de Catherine se tornou um desastre de comunicação?".

Durante o Dia das Mães, no domingo (10), foi divulgada uma foto da princesa de Gales, conhecida por Kate Middleton, de 42 anos, a primeira desde uma misteriosa cirurgia abdominal da qual os detalhes são desconhecidos.

Na imagem, a esposa do herdeiro da coroa britânica, William, estava sorridente ao lado dos três filhos. Poucas horas depois, foram descobertas manipulações na foto.

Rumores e especulações

Após a operação no meio de janeiro, o Palácio de Kensington, responsável pela comunicação dos príncipes de Gales, não forneceu muitas informações sobre a condição de Kate, proporcionando um terreno fértil para rumores e especulações.

Quando foram apontadas as alterações na foto, as agências de notícias internacionais, incluindo a AFP, decidiram retirá-la.

Se normalmente é a família real que evita a imprensa, neste caso a situação inverteu-se, e foram os meios de comunicação que rejeitaram uma informação da realeza.

"Tradicionalmente são eles que não aceitam a imprensa, mas, desta vez, os meios de comunicação ficaram irritados com os Windsor", resumiu o autor de vários livros de fotografia sobre a monarquia britânica, Ian Lloyd, em declarações reproduzidas pelo The Independent.

Algumas pessoas saíram em defesa da princesa Catherine, como a atriz americana Whoopi Goldberg, durante um programa da ABC.

"Desculpe, mas eu conheço poucas pessoas que não editam as fotos", afirmou.

Na segunda-feira, em comunicado, Catherine admitiu o deslize e assumiu a culpa pela manipulação, pedindo desculpas pela confusão causada. O incidente gerou comparações com a sua cunhada Meghan Markle, esposa do príncipe Harry, irmão mais novo do seu marido.

"É um erro que Meghan nunca cometeria", disse uma fonte próxima à atriz americana, em declarações ao New York Post. Meghan "tem um olho bom e presta uma atenção extraordinária aos detalhes", acrescentou a mesma fonte.

De qualquer forma, a confiança nas informações fornecidas pelos príncipes de Gales parece instável.

Clima de desconfiança

"No contexto atual, qualquer manipulação de uma imagem, mesmo que pequena e sem intenção de induzir ao erro, pode despertar suspeitas", afirmou o diretor do site de verificação Full Fact, Chris Morris.

"As teorias da conspiração surgem quando há um vácuo de informação, então se quer que acreditem em si, precisa ser transparente", acrescentou.

Segundo Peter Hunt, que antes lidava com notícias da monarquia na BBC, "as pessoas vão desconfiar da próxima vez que derem informações sobre a saúde" de membros da família real, num momento em que o rei Carlos III está a receber tratamento contra um cancro.

O episódio da foto de Kate ocorre após uma semana de mistério sobre o seu estado, na qual William cancelou um compromisso oficial de última hora por "razões pessoais".

Pouco depois, o anúncio da participação de Kate num desfile militar, em junho, foi retirado do ar após a sua publicação.

Após estes casos, os príncipes de Gales enfrentarão desafios para recuperar a confiança dos seus compatriotas em relação às informações sobre a misteriosa condição abdominal da princesa.