Catarina Furtado já recordou várias vezes no Instagram os tempos em que foi bailarina, como voltou a fazê-lo esta sexta-feira, 22 de janeiro. No entanto, desta vez, a apresentadora da RTP não lembrou apenas a infância, pois o destaque foi a indignação com o que se tem passado com a Escola de Dança do Conservatório de Lisboa.

"[...] Sou suspeita porque a dança fez uma grande parte de metade da minha vida. A Escola de Dança do Conservatório de Lisboa foi literalmente a minha segunda casa. Ali vivi tudo, aprendi tudo", escreveu na rede socia, deixando de seguida "um grito de alerta".

"Como é possível que um desentendimento entre um empreiteiro e o Parque Escolar obrigue os 160 alunos a ter de se deslocar por quatro locais diferentes da cidade, durante o dia, para ter aulas!?? E sobretudo nenhum deles tem condições higiénicas ideais. Estas raparigas e rapazes são os nossos futuros bailarinos que tantas vezes, a maioria, têm de sair do país para ouvir os aplausos merecidos", destacou.

Mas não ficou por aqui e, antes de terminar, acrescentou: "Sei que existem muitas outras escolas a precisar de remodelações mas não consigo deixar de pensar que andei no Conservatório há quase 40 anos e o edifício está praticamente na mesma! Decadente e sem o ambiente inspirador que a arte precisa para respirar. A cultura não pode ser sempre o parente pobre da sociedade! Força alunos, força professores, vocês sabem bem o que significa a palavra da moda : resiliência! E força pais e mães, não se calem".

