O príncipe Harry e Meghan Markle surpreenderam tudo e todos ao protagonizarem uma das capas da revista Time referente à lista das 100 Pessoas Mais Influentes do Mundo deste ano.

Numa análise dos comentários feitos à publicação onde se revela a novidade, o balanço é claramente negativo.

"Proporções estranhas", disse uma seguidora.

"Em que planeta?", questionou mais uma incrédula com o facto de serem considerados influenciadores.

"Que grande piada" e "absurdo" foram mais duas das expressões usadas.

"Esta capa de revista representa verdadeiramente a dinâmica da relação deles", acrescentou-se.

"Muito desapontado em saber que acham que estas pessoas valem a capa. Há gente lá fora a fazerem muito mais", constatou ainda mais um.

Também no Twitter, conforme evidencia o Page Six, as críticas à escolha dos duques de Sussex e à própria capa em si (por causa do tratamento de imagem) também se repetiram.

Parece que Harry e Meghan têm ainda um longo caminho a percorrer até recuperarem a sua reputação.

