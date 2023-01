O verdadeiro nome da esposa de William é Catherine, porém desde o início da relação de ambos que tornou-se conhecida de todos como Kate Middleton. Há, contudo, um motivo para que a princesa de Gales tivesse passado a usar a letra 'K' no seu nome.

Foram o rei Carlos III e a rainha consorte, Camilla, a sugerirem a alteração.

A revelação é feita pelo príncipe Harry no seu novo livro de memórias, 'Spare'. O pai e a madrasta de William acreditavam que já existiam demasiadas pessoas no núcleo principal da realeza, incluindo os próprios, a ter nomes começados com a letra 'C'.

Se o nome de Kate continuasse com a letra 'C' poderia dificultar a perceção dos monogramas pessoais dos membros da família real, justificou na época o monarca.

