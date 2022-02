O divórcio do rapper com Kim Kardashian tem estado no centro das atenções.

Pouco tempo depois de Kanye West ter dito no Instagram que era contra a filha mais velha, North, estar no TikTok, Kim Kardashian não tardou a reagir a criticar o ex-marido. Agora, fontes alegam que o rapper “mal vê os filhos”, segundo Page Six. “O Kanye precisa de parar de perguntar na Internet como ser pai e realmente começar a ser um pai”, disse uma fonte. “Ele mal vê os filhos e é incrivelmente inconsistente”, acrescentou. Além disso, desmentem ainda o artista alegando que nunca levou os filhos à escola. De recordar que o ex-casal tem quartos filhos em comum, North, de oito anos, Saint, de seis, Chicago, de quatro, e Psalm, de dois. Leia Também: "Ataques do Kanye em entrevistas e nas redes sociais são mais dolorosos" Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram