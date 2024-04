Dakota Fanning recebeu o seu primeiro telemóvel aos 11 anos e foi Tom Cruise o responsável.

A atriz aceitou dar uma entrevista à Harper's BAZAAR com o também ator de 'Ripley', Andrew Scott, e foi nessa ocasião que a curiosidade esteve em destaque.

Enquanto respondiam a perguntas um sobre o outro, Andrew Scott adivinhou a questão: "Quem deu o primeiro telemóvel a Dakota?".

"Ok, bem, vai ser algum ícone de Hollywood... Tom Cruise?", respondeu o ator, tendo acertado.

De seguida, a atriz - que integrou juntamente com Tom Cruise o elenco do filme 'Guerra dos Mundos', de 2005 - contou que na altura recebeu um Motorola Razr. O presente foi-lhe oferecido no dia em que completou 11 anos.

"Fiquei tão feliz. Não tinha ninguém para quem ligar ou enviar mensagens de texto. Tinha 11 anos. Mas adorei. Amei", lembrou, revelando que continua a receber presentes de Tom Cruise no dia de anos.

"Todos os anos o Tom envia-me um presente de aniversário, e tem feito isso desde aquele aniversário", destacou.

E apesar de Andrew Scott dizer que nunca recebeu nada de Tom Cruise, Dakota Fanning não é a primeira celebridade a revelar que recebe 'miminhos' do ator.