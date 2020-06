Lili Caneças deixou a nostalgia tomar conta do seu coração na noite desta sexta-feira. A famosa socialite deparou-se com uma fotografia da noite em que teve oportunidade de brilhar em Cannes e não resistiu a partilhá-la com os fãs.

"Grande festa da Magnum em Cannes, uma noite linda , durante o festival de cinema, e nós como embaixadores...", começou por referir Lili na legenda da imagem, captada no ano de 2019, onde surge ao lado de Rui Maria Pêgo e Carolina Loureiro.

"Um ano depois estamos neste pesadelo... por isso mesmo temos de viver cada dia como se fosse o último e nunca termos nada como adquirido...", completou a socialite, deixando desta forma um conselho a todos os seus seguidores.

