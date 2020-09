"Faz hoje sete anos que entrei numa das melhores experiências da minha vida. 'Casa dos Segredos 4', de onde saíram os melhores concorrentes de sempre", foi desta forma que Tiago Ginga assinalou esta terça-feira, 29 de setembro, o aniversário da sua entrada num dos reality shows da TVI de maior sucesso.

"Uma experiência que me mudou, onde aprendi muito e da qual tenho muito orgulho em ter participado. Melhores experiências estão por vir, em Portugal ou noutro país. A minha ambição é infinita, degrau a degrau sem deixar de lutar e de acreditar", continua o antigo concorrente, que dentro do programa encontrou uma namorada, Bernardina Brito, com quem teve até um filho. O casal separou-se meses depois de terem abandonado o programa.

Tiago juntou às suas palavras a VT de apresentação que o colocou dentro da 'Casa dos Segredos', mas deixou o aviso: "Tinha 23 anos nesta VT, pessoal, dêem um desconto".

Reveja abaixo as imagens:

