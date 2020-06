Foi há precisamente 15 anos que Liliana Aguiar foi mãe pela primeira vez, de Miguel Ângelo, fruto da antiga relação com Miguel Ângelo Tavares. Uma data que a figura pública recordou junto dos fãs, através da sua página de Instagram.

"Passaram 15 anos que fui mãe pela primeira vez. Ele tinha o hábito de me oferecer flores do jardim. A verdade é que eles vão crescendo e existem coisas que já não voltam a fazer. Parabéns Júnior, que a idade te traga sabedoria e muito amor. Hoje sinto-me uma criança, mesmo sabendo que o meu filho está quase a ser um homem. Vivam com muito amor, sabedoria e humildade", escreveu.

Recorde-se que Liliana Aguiar é ainda mãe de Salvador, de três anos, da relação anterior com José Carlos Pereira, e de Santiago, de um ano, do casamento com Francisco Nunes.

