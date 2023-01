"Quando no fim de um projeto viajas com a equipa, é sinal de que algo ficou", realçou o apresentador ao mostrar as imagens desta aventura de grupo.

Flávio Furtado convocou a amiga Marta Cardoso e alguns dos elementos da equipa de produção do último 'Big Brother' para juntos embarcarem numa viagem de grupo. Tal como revelam as últimas partilhas do apresentador na rede social Instagram, a ilha de São Miguel, nos Açores, foi o local escolhido para esta aventura. "Quando no fim de um projeto viajas com a equipa, é sinal de que algo ficou…", realçou Flávio ao mostrar as melhores imagens, disponíveis na galeria, destes dias de descanso, passeios e muitas gargalhadas. Leia Também: Flávio Furtado: "A inveja é um tipo de cegueira"







Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram