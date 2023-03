João Paulo Rodrigues e Pedro Alves fazem sucesso lá fora com o filme 'Curral de Moinas – Os Banqueiros do Povo'. De acordo com o comunicado enviado às redações, o filme português foi premiado no Knight Of The Reel Awards, um festival de cinema na Índia.

O comunicado indica que os atores João Paulo Rodrigues e Sofia Ribeiro receberam o Prémio Outstanding Achievement Award, na categoria de Melhor Ator e Melhor Atriz respetivamente. Já Miguel Cadilhe venceu o prémio de Melhor Realizador e Hugo Sousa de Melhor Design de Som.

A mesma nota recorda que, em Portugal, a comédia foi "vista por mais de 320 mil pessoas", tendo-se tornado no "quatro filme português mais visto de sempre".

Além das salas portuguesas, o filme esteve ainda em exibição na Suíça, Bélgica e Luxemburgo.

Recorde-se que 'Curral de Moinas – Os Banqueiros do Povo' é a sequela de '7 Pecados Rurais', de 2013, aquele que foi o último filme realizado por Nicolau Breyner e com as famosas personagens Quim Roscas e Zeca Estacionâncio.

