Em casa de Filipa Gomes o fim de semana foi de 'festa'. O companheiro, Jorge Trindade, completou mais um ano de vida, data que foi assinalada publicamente.

Junto de uma fotografia de ambos, Filipa Gomes declarou-se ao companheiro na sua página de Instagram.

"Admiro-o com todas as minhas entranhas, tenho um orgulho que não se mede no Homem que é, e digo com muita vaidade que sou sua namorada", começou por escrever.

"Não é o maior fã de declarações públicas, mas hoje faz anos e eu quero lá saber. Parabéns, Jorge Trindade. Não sei como raio me calhaste na sorte, mas há 14 anos que a aperto com força contra o peito", completou.

