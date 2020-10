Um dia depois de Donald Trump e a sua esposa, Melania, terem revelado estar infetados com a Covid-19, é desvendado publicamente o resultado dos testes de dois dos cinco filhos do presidente dos Estados Unidos da América.

Donald Trump Jr., de 43 anos, e Eric Trump, de 36, testaram negativo ao novo coronavírus, adianta a revista People.

Bill Hemmer, da Fox News, conta que Trump Jr. e sua namorada, Kimberly Guilfoyle, foram testados na sexta-feira e os resultados deram negativos.

Trump Jr. terá dito a Tucker Carlson, também da Fox News, que o seu pai está a levar o diagnóstico positivo "a sério", mas que pretende continuar a trabalhar diretamente do hospital onde está internado.

Leia Também: -19. Trump está a ser tratado com no hospital

O irmão mais novo de Trump Jr., Eric, e sua esposa, Lara, também testaram negativo ao novo coronavírus. "O Eric e Lara estão a rezar pelo seu pai e sogro, respectivamente", contou um porta-voz do casal à revista People.

“No momento, os dois têm testes Covid negativos e estão a tomar todos os cuidados necessários, sob a orientação de profissionais médicos”, acrescenta a referida fonte.

Donald Trump, recorde-se, é pai de cinco filho. Trump Jr., Eric e Ivanca resultam do casamento com Ivana, Tiffany Trump da união com Marla Maples e Barron Trump do atual casamento com Melania.

Leia Também: Trump e a mulher infetados com Covid-19. As primeiras palavras de Melania