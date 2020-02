Esta sexta-feir,a, dia 21 as redes sociais encheram-se de ternura com os adoráveis disfarces de Carnaval dos filhos dos famosos. Os 'papás babados' esmeraram-se nas máscaras para os mais pequenos e inspiraram os seguidores com as ideias mais criativas.

Os filhos de Pizzi e Maria de Barros não foram exceção e derreteram corações com as suas fantasias. Afonso, de três anos, e Francisco, de 11 meses, mascararam-se de Toy Story e Buzz Lightyear.

"Sarilhos à vista! A DUPLA IMBATÍVEL", escreveu a mulher do jogador na legenda da publicação em que deu a conhecer os disfarces.

Veja na galeria.

