Ana Garcia Martins comprou no início do Advento um pequeno elfo, ao qual a filha, Benedita, chamou 'elfo João' e durante 24 dias este boneco 'aparecia' nos mais diversos locais da casa, sempre a fazer traquinices.

A ideia segue uma tradição norte-americana em que, segundo Ana Garcia Martins escreveu na sua conta no Instagram, o "elfo é o ajudante do Pai Natal, que vem passar uma temporada a casa das crianças (de 1 a 24 de dezembro), para ver que tal se estão a comportar e contar tudo ao chefe. Chibo. Todas as noites, ele volta ao Polo Norte para fazer o relatório ao Pai Natal e, por isso, todas as manhãs aparece num sítio diferente da casa, a fazer uma coisa diferente. E quase sempre desmiolada".

Chegado o dia 24 de dezembro é hora da pequena Benedita, de cinco anos, e do irmão mais velho, Mateus, se 'despedirem' do amigo elfo, que voltará no próximo ano, mas que lhes deixou uma surpresa.

"E pronto, depois de 24 dias de asneiras, Elfo João volta esta noite para o Polo Norte, onde ficará até ao próximo Natal. Apesar de nos ter infernizado a vida, sinto que vamos ter algumas (poucas) saudades dele. E como, no fundo, até tem bom coração, deixou uma máquina fotográfica aos miúdos, para poderem mostrar-lhe como foi o ano quando ele regressar. Hasta la vista, Elfo João!", escreveu, na legenda onde os meninos posam sorridentes com o boneco.

