Para a família de Pedro Lima este foi o primeiro Natal sem a presença física do ator. No entanto, o filho mais velho não deixou de se juntar aos irmãos e à companheira do falecido pai, Anna Westerlund, como fez questão de mostrar na sua página de Instagram.

João Francisco Lima, fruto da relação de Pedro Lima com Patrícia Piloto, posou ao lado dos quatro irmãos, Ema, Mia, Max e Clara, e de Anna, num retrato que não passou despercebido.

"De: Casa. Estamos juntos. Amamos-te muito. You are not alone (não estás sozinho)", escreveu na legenda da imagem que pode ver na publicação abaixo.

