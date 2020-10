João Francisco tem 21 anos e é fruto do relacionamento do ator com Patrícia Piloto.

João Francisco Lima, o filho mais velho de Pedro Lima, realizou esta sexta-feira, 30 de outubro, uma sentida homenagem ao ator, quatro meses após a sua trágica morte. Conforme mostrou nas redes sociais, o jovem de 21 anos tatuou a imagem do pai a caminhar para o mar com uma prancha de surf - atividade que habitualmente faziam juntos. "Para que possamos continuar a correr juntos para o mar", escreveu na legenda da imagem em que mostra o resultado. Recorde-se que João Francisco nasceu da relação de Pedro Lima com Patrícia Piloto. O artista teve mais quatro filhos - Ema, de 15 anos, Mia, de 12, Max, de nove, e Clara, de três - com Anna Westerlund. Veja abaixo o resultado. Leia Também: Anna Westerlund fala sobre casa que estava a construir com Pedro Lima