Após completar 20 anos, começou uma nova etapa na vida de Alexandre Grimaldi. O filho do príncipe Alberto do Mónaco e Nicole Coste reside atualmente no bairro londrino de Knightsbridge com a família enquanto estuda Ciências Empresariais e Gestão, conforme contou numa entrevista à Hello há algumas semanas, mas planeia brevemente mudar-se.

O jovem pretende tornar-se independente e fixar residência em Nova Iorque em janeiro de 2024. Entre os seus planos para o futuro, além de terminar a licenciatura e fundar a sua própria organização de caridade, está uma vontade de fomentar a sua ligação ao Principado do Mónaco. E já conversou com o pai para dar os primeiros passos nesse sentido.

"Desejo trabalhar numa relação com o meu pai e tornar-me, digamos, um embaixador global do Mónaco, e trazer oportunidades de negócios para o Principado. Falei com ele sobre isso", disse Alexandre, em entrevista à Tatler.

Na mesma conversa, o jovem também comentou que está feliz porque considera que tem boas ideias. No momento de as pôr em prática, ele reconhece que não sente pressão extra por ser filho do príncipe Alberto e quer apenas fazer o seu trabalho, honrar a sua herança e a sua família. Além disso, sabe que esse desejo envolve dar um passo em frente e ter um perfil mais público, uma mudança que está disposto a abraçar.

