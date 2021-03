Kevin Jonas surpreendeu os fãs com um carinhoso vídeo em que as protagonistas são as filhas, Alena, de sete anos, e Valentina, de quatro.

As meninas decidiram interpretar os Jonas Brothers, banda da qual o pai fez parte juntamente com Joe e Nick Jonas.

No vídeo, Alena e Valentina usam os troféus do pai do Billboard Music Awards como microfones.

“Eu sou o Joe. Eu sou o Nick", diz Alena diz. “Eu sou o Kevin”, acrescenta a irmã.

